2位:宇多田ヒカル

アーキテクトが運営するWebサイト「タレントパワーランキング supported by DmMiX」は、タレントのパワースコア(タレントの認知度と誘引率を掛け合わせた値)を基に作成した「シンガーソングライター」のタレントパワーランキングを発表しました。調査時期は2023年11月です。本記事では、女性シンガーソングライターの人気ランキングを紹介します。2位は、宇多田ヒカルさんでした。宇多田さんは1998年、デビューシングル『Automatic/time will tell』でダブルミリオンを達成し、15歳でトップアーティストとしての地位を確立しました。2007年には『Flavor Of Life』でダウンロード世界記録を更新。

1位:あいみょん

2023年12月にはデビュー25周年を迎え、2024年4月には初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』をリリースし、全国ツアーを開催する予定です。1位は、あいみょんさんでした。あいみょんさんは、2016年11月にシングル『生きていたんだよな』でメジャーデビュー。実力派アーティストとして広く認知されています。2018年にはNHK紅白歌合戦にも出演。代表曲には『君はロックを聴かない』(2017年)や『マリーゴールド』(2018年)などがあり、楽曲は映画やドラマの主題歌としても多数採用されています。(文:田中 寛大)