ネットサーフィンしたり、動画を見たりするとき、画面がサクサクと表示されずイライラした経験は、きっと誰もがあるはず。でも、未来のインターネットの速度は、今より驚くほど速くなるかもしれません。その証とも言えるのが、国際研究チームが先日実現した、インターネット回線速度の世界新記録達成です。

↑もっとサクサクに

この世界最高速度を実現したのは、英国のアストン大学の研究者をはじめとした、国際的な研究チーム。現在、同国のインターネット回線速度は平均69.4Mbps。これに対して、標準的な光ファイバーを用いて、301Tbpsという世界最高速度を実現したのです。「Tbps(テラbps)」は「Mbps(メガbps)」の100万倍にあたるので、今回の速度は、現在の一般的な速度のおよそ450万倍にもなるのです。

この速さだと、映画やテレビ番組などのストリーミングコンテンツに関するあらゆる情報がまとめられたサイト「インターネット・ムービー・データベース」にリストされている全ての映画をダウンロードしても、わずか1分しかかからないというのです。

これほどの速さを実現できたのは、これまでの光ファイバーシステムでは使用されていなかった新しい波長帯域を利用するデバイスの開発に成功したから。光ファイバー通信で使われるレーザーは、波長によって「Cバンド」「Lバンド」などと名前が付けられています。今回はCバンドとLバンドに加えて、EバンドとSバンドを追加したそう。

世界中の人々にとって欠かせないインターネット。今回の研究を行ったアストン大学の教授は、「より高速で、より信頼性の高いインターネット回線のためには、進歩する光ファイバー技術が重要な役割を果たしている」と述べています。このような技術の躍進が、きっと将来のインターネット環境を支えてくれるのでしょう。

