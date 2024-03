◆日プ女子出身練習生4人「LAPONE GIRLS」所属決定

【モデルプレス=2024/03/29】グローバルガールズグループME:I (ミーアイ)が所属する「株式会社LAPONE GIRLS」(ラポネガールズ)に2023年末に開催されたオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の出演者4人が新たに所属することを発表した。このたび、専属契約を結び所属が決定したのは、 会田凛(あいた・りん/18)、釼持菜乃(けんもつ・なの/22)、田中優希(たなか・ゆうき/20)、坂口梨乃(さかぐち・りの/20)の4人。

◆「LAPONEエンタテインメント」の新法人「LAPONE GIRLS」

◆プロフィール

◆会田凛(あいた・りん)

◆釼持菜乃(けんもつ・なの)

◆田中優希(たなか・ゆうき)

◆坂口梨乃(さかぐち・りの)

彼女たちはオーディション中、それぞれがハイレベルなパフォーマンスを披露し話題となった出演者たち。会田は、休憩時間も惜しみ練習を積み重ね、その努力する姿が国民プロデューサーからの支持を集め、途中の順位発表ではデビュー圏内までランクアップするほど注目のメンバーであった。釼持は、端正でクールな雰囲気でオーディション出演者も魅了し、 オーディション中もセンターでのパフォーマンスを披露し注目を集めていた。坂口は、ボイストレーナーも絶賛する歌唱力で、坂口の歌唱シーンはSNSでも広く拡散されるほど。田中は、圧倒的なダンススキルで回を重ねるごとに表現力が際立っていきオーディション内のバトルではトレーナー陣が息を呑むほどのパフォーマンスを披露。そんな4人の動向をファンである国民プロデューサーは番組終了後も注目していた。彼女たちは今後、グローバルに活躍する次世代のアーティストを目指す。新法人「株式会社LAPONE GIRLS」は、これまでLAPONEエンタテインメントで培ってきたノウハウを活かしながら、所属のガールズグループを専門的に育成し、グローバルで活躍できるようサポートしていくために設立された。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」にて国民プロデューサーによって選ばれ、デビューを控えるME:I(ミーアイ)が、専属契約アーティストとして所属。なお、新法人は2024年2月8日に設立、LAPONEエンタテインメントが100%株式を保有する全額出資子会社となる。株式会社LAPONEエンタテインメントは、2019年、吉本興業株式会社と、韓国を代表するエンターテインメント企業CJ ENMと共に、日本のエンターテイメント界で過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」を立ち上げることをきっかけに設立。現在は、JO1・INI・DXTEENの3組が所属している。(modelpress編集部)18歳生年月日:2006年2月8日出身地:福島身長:163cm<コメント>こうして皆様にご報告することができ、とても嬉しいです。番組放送中から今まで、長い間応援の言葉をくださり本当にありがとうございます。皆様からのメッセージを見て辛い時、力をいただいています。私は再び夢を追いかけるチャンスをいただくことができました。番組に出演して皆様に出会って、アーティストという夢がより一層諦められないものになりました。もっともっと努力して強くなって、また皆様に会いに行きます。今まで私がいただいた全ての愛に感謝し、成長し続けます。大好きです。22歳生年月日:2001年8月27日出身地:新潟身長:165cm<コメント>お久しぶりです。釼持菜乃です。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」が終わってから今までずっと、皆さんに何もお伝えすることができなかったことを申し訳なく思っていました。今こうしてやっと皆さんに、この様なご報告ができる事をとても嬉しく思っています。まずはずっと伝えたかった事を伝えさせてください。オーディション期間中、そしてオーディションが終わってからも尚、私の事を信じて応援し続けてくださった菜の花の皆様。たくさんの方々。本当にありがとうございます。ずっとずっと、皆さんにお礼が言いたかったです。皆さんの応援がどれだけ私の力になっていたか。心の底から感謝しかありません。辛くて逃げ出したかった時も、菜の花の皆様や応援してくださるたくさんの方々がいてくれたから、そして家族や友人や同じ夢を追ってきた練習生のみんな、たくさんのスタッフさんや関係者の方々のおかげで、私はやり切る事ができました。自分はたくさんの方々の支えがあって成り立っていると、強く実感しました。そして、自分を支えてくださる方々のために自分は頑張り続けなければいけないと感じました。オーディションを通して、私はとても大きなものを得ることができました。そして今、ここにいます。私がこの様な機会を与えていただけているのは、間違いなく私を支えてくださっている方々のおかげです。そして、今まで歩んできた自分の道、自分の選択が全て今に繋がっていると信じています。今までそうしてきたように、これからも周りの方々への感謝を忘れずに、他人に優しく自分に厳しく、日々努力を忘れずに精進していきたいと思います。楽しむ心も忘れずに!また皆様の前に立てるその日まで、そしてより一層成長した姿でお会いできるように、自分と向き合い日々頑張ります!応援してくださるととても嬉しいです!最後になりますが、菜乃は菜の花の事が大好きなの!皆さんが私の原動力です。いつも本当にありがとうございます。そして、これからもよろしくお願いします。20歳生年月日:2004年2月14日出身地:神奈川身長:170cm<コメント>皆さん、お久しぶりです!田中優希です。まず、番組の時から私を応援し続けてくださっているファンの皆さん、本当に本当にありがとうございます。皆さんの送ってくださる温かい応援に支えられて番組中はもちろん、今も毎日、力を貰っています。番組が終了した12月から今まで感謝の気持ちをお伝え出来ずとても申し訳なく、またこうしてご報告できる日を本当に心待ちにしていました。今日はついに皆さんへ報告が出来ることになり、本当に幸せです。この新しい環境への挑戦を決意できたのは、皆さんの前に成長した姿で、アーティストとして戻ってきたいと強く思ったからです。そしてそう思えたのも、今頑張れているのも、いつもエールを送って下さる皆さんの存在があるからです。これからは、私が皆さんにエナジーを与えられる、そんな存在になりたいと思います。さらに成長した姿で皆さんの前に戻って来られる日まで、初心を忘れず頑張り続けます。これからの活動も、応援していただけると嬉しいです。20歳生年月日:2003年9月1日出身地:神奈川身長:165cm<コメント>まずは皆様にこのようなご報告ができてとても嬉しく思います。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」ファイナルが終わってから皆様に感謝の気持ちをお伝えすることができていなかったので、このご報告と共に文面ではありますが、今まで応援してくださった皆様に感謝をお伝えさせていただきたいと思います。遅くなってしまいましたが本当にたくさんの応援ありがとうございました!心が挫けそうになった時、皆様がくださる温かいメッセージやコメントなどに、とても励まされ自分の頑張る原動力になっていました。こんなにも多くの方が私のことを応援してくださり、支えてくださっていたという事実だけでとても嬉しくて、過ごした時間の中で悔いはなく、自分にとってかけがえのない貴重な時間と経験をさせていただきました。私は自分の歌やパフォーマンスで聴いている人・見ている人が少しでも感情が動いたり、何かのきっかけになるような存在でいられると嬉しいですし、そのような存在になれるように努力していきます。皆様が私の心を支えてくださったように、次は私がファンの皆様を歌やパフォーマンスなど様々な面から支えて背中を押すような存在になり恩返しができればと思います。そして新たなステージとして株式会社LAPONE GIRLSに所属するという貴重な機会をいただくことができてとても嬉しく思いますし、この自分がいる環境に感謝しながら初心を忘れず皆様に成長した姿でお会いできるように日々精進して参りますので、これからも応援よろしくお願いいたします!みんな愛してるよー私の大好きな音楽を通じてファンの皆様とまた繋がれますように。【Not Sponsored 記事】