台湾発のグローバルティーブランド「ゴンチャ」から、2024年4月4日(木)より「ゆずピーチ阿里山」が登場!

ゴンチャこだわりの「阿里山ウーロンティー」「ゆず」「ピーチ(黄桃)」の3つの“黄金素材”を贅沢に組み合わせた「ゆずピーチ阿里山 ミルクティー(ICED)」「ゆずピーチ阿里山 ティーエード(ICED)」の2種類が販売されます☆

ゴンチャ「ゆずピーチ阿里山 ミルクティー/ティーエード」

販売期間:2024年4月4日(木)〜 ※各店舗、在庫状況により異なります

カスタマイズ:2商品とも追加トッピングは2つまで可

※デリバリーは対象外です

※ミルクティー、ティーエードいずれも氷の量の変更はできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店(大宮東口店・イオンモール東浦店・ルクア大阪店・あべのキューズモール店・みのおキューズモール店を除く)

今回ゴンチャから販売されるのは、春にぴったりな爽やかな味わい、見た目にも鮮やかな黄金色に仕上げた「ゆずピーチ阿里山」です。

台湾高級茶・阿里山ティーをベースティーに使用した、まろやかでコクのあるミルクティー、フルーティーさをダイレクトに感じることができるティーエードの2種類をラインナップ。

「ゆずピーチ阿里山」は、高知県産のゆずを皮ごとソースにした香り高い「ゆずソース」と大分県産のゆずを使い爽やかな甘みの「ゆずゼリー」、黄桃の甘みがぎゅっと詰まったピーチソースを採用。

ゴンチャこだわりの「阿里山ウーロンティー」「ゆず」「ピーチ(黄桃)」の3つの“黄金素材”を贅沢に組み合わせた期間限定の新作ドリンクです。

フルーツとの相性が抜群の「阿里山ウーロンティー」を使用し、甘くジューシーなピーチの味わい、爽やかなゆずの風味をさらに引き立たせた、絶妙なハーモニーを奏でる一杯に仕上げられています。

味わいだけでなく、見ているだけでも贅沢な気分になれる「ゆずピーチ阿里山」

その日の気分やスタイルに合わせて、甘さやトッピングも自由自在にカスタマイズして楽しめます☆

ゆずピーチ阿里山 ミルクティー

価格:610円(税込)

サイズ:Mサイズのみ

ゆずの豊かな香りと風味を、ピーチの甘みが引き立てるミルクティー。

香り高いゆずソースと、ぷるぷる食感の爽やかなゆずゼリー、ぎゅっと甘みが詰まったピーチソース、華やかな香りですっきりとした「阿里山ウーロンティー」が合わさり、贅沢な味わいになっています。

ミルクティーはまろやかなコクがあり、デザート感が楽しめるのもポイントです。

ゆずピーチ阿里山 ティーエード

価格:590円(税込)

サイズ:Mサイズのみ

口に広がる豊かなゆずの香りと風味が、贅沢な気分にさせてくれるフルーツティー。

ぎゅっと甘みが詰まったピーチソースがゆずのおいしさを引き出すと同時に、味わいのアクセントにもなっています。

フルーツや花を思わせる阿里山ウーロンティーの香りも合わさり、フルーティーさをめいっぱい楽しめる、見た目にも鮮やかな一品です。

ゴンチャこだわりの「阿里山ウーロンティー」「ゆず」「ピーチ(黄桃)」を贅沢に組み合わせた期間限定ドリンク。

2024年4月4日(木)から販売される、ゴンチャ「ゆずピーチ阿里山 ミルクティー/ティーエード」の紹介でした☆

