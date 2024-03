ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年3月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、アニメ「鬼滅の刃」グッズを紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ

投入時期:2024年3月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

アニメ「鬼滅の刃」のプライズがセガより多数ラインナップ!

2024年3月は、柱合会議のシーンを再現できる”ちょこのせ”フィギュアから「甘露寺蜜璃」「不死川実弥」「伊黒小芭内」が再登場します。

セガオリジナルデフォルメフィギュア“まんぷくごちそうさマスコット”からは「嘴平伊之助」「煉󠄁獄杏寿郎」「宇髄天元」「甘露寺蜜璃」がラインナップ☆

「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“甘露寺蜜璃”−柱合会議−

投入時期:2024年3月第2週より順次

サイズ:全長約6×11cm

種類:全1種(甘露寺蜜璃)

全員揃えると柱合会議が再現できる“ちょこのせ”シリーズ。

そんな人気の“ちょこのせ”シリーズに、「甘露寺蜜璃」が再登場します。

ヘアスタイルや衣装の細部まで忠実に再現された”ちょこのせ”フィギュア。

頬を赤らめてちょっぴり困り顔の「甘露寺蜜璃」の表情にも注目です☆

アニメ「鬼滅の刃」 まんぷくごちそうさマスコット ミニフィギュアVol.2

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約3.5×6.5cm

種類:全2種(嘴平伊之助、煉󠄁獄杏寿郎)

ふっくらほっぺたと丸いおなかがかわいい、セガオリジナルデフォルメフィギュア“まんぷくごちそうさマスコット”。

“まんぷくごちそうさマスコット”シリーズに、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターが続々登場!

2024年3月3週から「嘴平伊之助」と「煉󠄁獄杏寿郎」がラインナップされます。

頬を膨らませて幸せそうな表情に癒やされるミニフィギュアです☆

「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“不死川実弥”−柱合会議−

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約8×11cm

種類:全1種(不死川実弥)

人気の“ちょこのせ”シリーズに、「不死川実弥」が再登場。

口を一文字にしたクールな表情が印象的です。

顔や身体にある傷跡もしっかりと再現されています。

「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“伊黒小芭内”−柱合会議−

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約8×11cm

種類:全1種(伊黒小芭内)

人気の“ちょこのせ”シリーズに、「伊黒小芭内」が再登場。

白蛇の「鏑丸」を首に巻いた姿や、左右異なる瞳の色などもしっかり再現されています。

全員揃えると柱合会議を再現して楽しむことができます☆

アニメ「鬼滅の刃」 まんぷくごちそうさマスコット ミニフィギュアVol.3

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約4×6.5cm

種類:全2種(宇髄天元、甘露寺蜜璃)

セガオリジナルデフォルメフィギュア“まんぷくごちそうさマスコット”に、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターが続々登場。

2024年3月4週より、ふっくらほっぺたと丸いおなかがかわいい「宇髄天元」と「甘露寺蜜璃」が展開されます。

まんぷくで大の字で寝そべる姿にほっこりします☆

柱合会議を再現できるフィギュアやまんまるフォルムがかわいいデフォルメフィギュアが続々登場!

2024年3月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズの紹介でした☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

