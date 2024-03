ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、洗面所やトイレタンクなどの排水口を目隠しできる「スヌーピー」デザインの「有田焼の排水口アンブレラカバー」を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」有田焼の排水口アンブレラカバー

価格:各1,890円(税込)

サイズ:径約6.5cm、高さ約2.7cm

適応サイズ:排水口径50mm未満

重量:約55g

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

洗面所やトイレタンクなどの排水口にのせるだけで、簡単にかわいく目隠しできる、「スヌーピー」デザインの「有田焼の排水口アンブレラカバー」がベルメゾンから登場。

見せたくないゴミなどを隠せて、水はねも防止してくれます!

デザインはブルー系とイエローベージュの2色がラインナップ。

ブルー系

ブルー系の色使いがさわやかな排水口アンブレラカバー。

お花の中央にレイアウトされた「スヌーピー」のお顔と、ちょこんと座る「ウッドストック」がかわいいデザインです。

イエローベージュ系

ナチュラルな雰囲気に仕上げられた、イエローベージュ系の排水口アンブレラカバー。

アップで描かれた「スヌーピー」と、さり気なくレイアウトされた足あとに注目です。

高級感のある艶やかな有田焼に、ギンガムチェックが爽やかな印象のデザインに仕上げられたアンブレラカバー。

丸みをおびたフォルムもコロンとしてかわいいらしく、さりげなくインテリアに溶け込みます☆

排水口を目隠しでき、水はねも防止してくれる「スヌーピー」デザインのサニタリー。

「スヌーピー」有田焼の排水口アンブレラカバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

