ファッションにコスメ、インテリアなど豊富なグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回はさらっと軽くて、フシのある風合いがポイントの「スヌーピー」デニム風プリントのれんを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」デニム風プリントのれん

サイズ・価格:

約85×150cm・3,990円(税込)

約85×180cm・4,490円(税込)

品質:ポリエステル

仕様:ポール径2cm以下に対応、洗濯機洗いOK(洗濯ネット使用)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンに、クラシックな雰囲気のパッチワーク風デザインがおしゃれな「スヌーピー」デザインのデニム風プリントのれんが登場。

デニムコーデの「スヌーピー」にダブルステッチなどを取り入れた、プリントデザインが魅力です。

お部屋の間仕切りや目隠しに使え、丈の異なる2サイズ展開。

裏側はシンプルな無地で、上部にポールを通して使えます!

フシのある風合いで、さらっと軽い素材だから、濃い色でも重たい雰囲気にならずに使えるのれんです☆

デニムのパッチワーク風デザインがおしゃれな「スヌーピー」をプリントしたインテリア雑貨。

「スヌーピー」デザインのデニム風プリントのれんは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

