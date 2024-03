まだやるの？熱愛認めた女優ハン・ソヒ、「何がそんなにおもしろかったのか」と再び恋人の元カノを狙い撃ち

一件落着と思われた女優ハン・ソヒの熱愛が再び議論となっている。

3月29日、ハン・ソヒは自身のSNSに長文を投稿した。彼女の恋人である俳優リュ・ジュンヨルに、“二股疑惑”や“乗り換え恋愛説”が浮上したことについて、再び自分の考えを示したのだ。

文章を通じてハン・ソヒは「これ以上の憶測は私も疲れる」とし、まずリュ・ジュンヨルと初めて会った時期が2023年11月の写真展であると明言した。

「何がそんなにおもしろかったのか」

彼女は「正確に初対面だ。その前から親交があったというとんでもないコメントは無視する。公の場、プライベートな場でも会ったことも、連絡を取ったこともなく、間に知っている人も一切いなかった」とし、「重要なのは、元恋人との時間を尊重せずに無礼に接近するつもりは微塵もなかった」と強調した。

続けて、元恋人のGirl's Day出身の女優ヘリとリュ・ジュンヨルが別れた時期について、「正確に昨年」と釘を刺し、「決別の記事が11月に出ただけで、別れたのは事実だ。事実は事実だ。ところが、なぜしきり違うのではないかと作り出し、乗り換えの可能性に関する記事には、あたかも既成事実であるかのように相槌を打つのか理解できない」と指摘した。

ハン・ソヒはヘリに「謝罪はした」とし、「先輩(ヘリ)のファンの方々にも軽率だった私の行動に対して謝罪申し上げる。時間が経っても、間違ったことに対しては必ず指摘しておく」と伝えた。

それと共に「私が理解できないのは、別れた恋人に彼女ができたことの何がそんなにおもしろかったのか。なぜ再会の目的ではない文字内容を、あたかも未練がいっぱいの文字内容に変身させ、4カ月後に成し遂げた新しい恋愛を“乗り換え”というタイトルを付けて、何の話もしないのか。その文章ひとつで数多くの憶測と悪質なコメントを受けたことで、謝罪を受けたいので書いたわけではなく、本当に単純に気になる」と疑問を表わした。

それと共に「大衆の信頼と愛で食べていく職業だ。対処が慎重でなく、未熟だった点をもう一度、謝罪申し上げる。しかし取り出すのも嫌な単語である“乗り換え”ではない。私の妄想から出た事実でもない」と再度強調した。

現在、このハン・ソヒの文章は削除された状態だ。

先立って3月15日、リュ・ジュンヨルとハン・ソヒがハワイでデートを楽しんだという目撃談が広がり、2人の熱愛説が浮上した。

すると、リュ・ジュンヨルと7〜8年交際して破局した元恋人であるヘリは、自身のインスタグラムにハワイを連想させる風景写真と「おもしろいね」というコメントを残した。そこから3人をめぐる様々な憶測があふれた。

特にリュ・ジュンヨルが二股をしたのではないかという疑惑がオンラインコミュニティを騒然とさせた。リュ・ジュンヨルがヘリと完全に別れないままで、ハン・ソヒと交際し始めたという推測だ。

ハン・ソヒは自身が運営するブログに長文の文を書きながら、恋人のリュ・ジュンヨルが二股をしていないと説明したりもした。彼女は「私もおもしろいですね」と、ヘリのコメントに鋭く反応する様子を見せたりもした。

その後の3月16日、ハン・ソヒはヘリを攻撃するかのような文章を投稿したことを謝罪。またヘリも3月18日、「おもしろいね」発言について謝罪した。

こうしてハン・ソヒの熱愛をめぐる騒動は一段落したかと思われたが、今回再びハン・ソヒが反応を示したことで、事態がどのように進展していくか注目が集まっている。

なおリュ・ジュンヨルは現在の恋人と過去の恋人との神経戦に、特別な対応を見せていない。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。