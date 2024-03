YG新グループBABYMONSTER、新曲はBTS・グクともコラボした“あの人”がプロデュース！

公式デビューを3日後に控えたBABYMONSTERが、初のミニアルバムのプレビュー音源を公開してグローバルファンの期待を最高潮に引き上げた。

YGエンターテインメントは3月29日、公式SNSに、初のミニアルバム『BABYMONS7ER』のトラック・サンプラーを掲載。7本のトラックを事前に聴けるだけでなく、彼女たち幅広い音楽性を垣間見ることができる。

まず、『MONSTERS(Intro)』は、アルバムの序章を告げるトラックで、壮大な雰囲気の中で強烈なビートが耳を引きつける。 BABYMONSTERの自信に満ちた「We're BABYMONSTER」という力強い叫びは、彼女たちのアイデンティティを完全に表現した。

注目のタイトル曲『SHEESH』も非常にインパクトがある。

ダークなヒップホップ曲のムードの中で、パワフルな歌声が次第に高まり、繰り返されるリフレインのキリングパートが耳に残る。YG側は「中毒性が強く、曲構成の転換が快感をもたらす」と説明した。

また、世界的なポップスターであるチャーリー・プースがプロデュースした『LIKE THAT』は、ミニマルな編曲とキャッチーなフック、流麗なラップパートが魅力的だ。 BABYMONSTERの感覚的な歌声と独特な表現力が融合し、聴覚的な快楽をもたらす。

また、アヒョンの声が加わりファンの興奮度を高めた「『Stuck In The Middle(7 Ver.)』『BATTER UP(7 Ver.)』、デビュー時の感動を思い出させるフリーデビュー曲『DREAM』、そして軽快なメロディーで再構築された「『Stuck In The Middle(Remix)』も収録されている。

(画像提供=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

BABYMONSTERは4月1日0時、初のミニアルバム『BABYMONS7ER』を発表する。アルバムリリースを皮切りに、音楽番組をはじめとする活動やファンサイン会などでファンと交流する予定だ。

また、日本最大の音楽フェスティバルである「SUMMER SONIC 2024」などでグローバルな活動に乗り出す。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の6人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年5月にはプレデビュー曲『DREAM』を公開。正式デビュー前でありながら、米ビルボードは「注目すべきK-POPアーティスト」に選定し、「K-POPジャンルに新しい波を起こすだろう」と展望した。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年1月には健康問題でデビューできなかったアヒョンのグループ合流が発表された。