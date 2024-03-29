【ダービー卿ＣＴ】昨年の覇者インダストリアは３枠６番、３連勝中のディオは４枠７番
第５６回ダービー卿ＣＴ・Ｇ３（３月３０日、中山競馬場・芝１６００メートル）の出走馬１６頭の枠順が３月２９日、決まった。昨年の覇者インダストリア（牡５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リオンディーズ）は３枠６番に入った。３連勝中と勢いに乗るディオ（牡５歳、栗東・辻野泰之厩舎、父リオンディーズ）は４枠７番、ニューイヤーＳの勝ち馬パラレルヴィジョン（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）は１枠２番となった。（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。
◆第５６回ダービー卿ＣＴ・Ｇ３（３月３０日、中山競馬場・芝１６００メートル）
（１）ダディーズビビッド 三浦皇成 ５７・５
（２）パラレルヴィジョン 戸崎圭太 ５７
（３）ラインベック 石橋脩 ５７
（４）タイムトゥヘヴン 北村友一 ５７
（５）アスクコンナモンダ 岩田望来 ５７
（６）インダストリア 石川裕紀人 ５８
（７）ディオ 北村宏司 ５７・５
（８）アルナシーム 横山和生 ５７
（９）セッション 横山武史 ５７
（１０）エエヤン ミルコ・デムーロ ５７
（１１）ニシノスーベニア 大野拓弥 ５６
（１２）グランデマーレ 田辺裕信 ５７
（１３）クルゼイロドスル 津村明秀 ５６
（１４）キミワクイーン 菅原明良 ５５・５
（１５）レイベリング 丹内祐次 ５５
（１６）ドルチェモア 内田博幸 ５６