¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í»ÈÍÑÀ½ÉÊ ¿©ÉÊ¶È³¦¤Ë²ó¼ý¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ ÇÀ¿å¾Ê
·ò¹¯Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í¸¶ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï28Æü¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Ë²ó¼ý¤Ø¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÌäÂê¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÇÑ´þÌ¿ÎáÅù¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦Âçºå»Ô¤ËÄÌÃÎ¡£»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÇÑ´þ¤Ë¸þ¤±¤¿²ó¼ý¤ò»Ô¤¬Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¹È¹í¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬¹ñÆâ¤Ë¹¤¯Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ç¤ÏÀ¸ÈÎ»°ÁØ¤Î¿©ÉÊ´ØÏ¢154ÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ó¼ý¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¡£³ºÅö¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤ÎÍÌµ³ÎÇ§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÈÍÑÃæ»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤è¤¦¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î²ñ°÷´ë¶È¤Ø¤Î¼þÃÎ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£