今回は、海をイメージしたグラデーションカラーが美しい「アリエル」デザインの「タイル柄のプリントバスタオル」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー『リトル・マーメイド』タイル柄のプリントバスタオル「アリエル」

価格:2,190円(税込)

サイズ:約60×120cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのバスタオル。

海をイメージしたグラデーションカラーが美しいアート面は、発色のきれいなインクジェットプリントで表現されています!

一面にあしらわれたタイル柄の中に「アリエル」と、お友だち「フランダー」のシルエットがさりげなくデザインされているのもかわいい☆

「アリエル」たちと一緒に、貝殻やヒトデなどの海のモチーフもプリントされています。

肌触りの良い綿100%素材を使用した生地の表面には、なめらかなシャーリング加工が施されているのも魅力的。

使いやすい、程よい厚みなのもうれしいポイントです。

お風呂上がりはもちろん、海やプール、レジャーなど様々なシーンで活躍してくれるバスタオル。

海をイメージしたグラデーションカラーが美しい「タイル柄のプリントバスタオル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

