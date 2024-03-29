鳴砂山・月牙泉風景区に春の芽吹き 中国甘粛省敦煌市
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌3月29日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で、ヤナギの新芽が砂漠を彩り、訪れた人の目を楽しませている。
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
敦煌市文化・観光部門によると、1月1日〜3月24日に鳴沙山・月牙泉や莫高窟（ばっこうくつ）など市内六大風景区を訪れた観光客は前年同期比73.2％増の延べ38万2974人だった。
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
24日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でヤナギの枝に止まるスズメ。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）