【大阪杯】昨年の皐月賞馬ソールオリエンスは５枠１０番、ダービー馬タスティエーラは２枠３番 枠順発表
◆第６８回大阪杯・Ｇ１（３月３１日、阪神競馬場・芝２０００メートル）
出走馬１６頭の枠順が３月２９日、決まった。
昨年の牡馬クラシックホース、皐月賞馬のソールオリエンス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は５枠１０番、ダービー馬のタスティエーラ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は２枠３番からそれぞれ復活を狙う。
池添兄弟が悲願のＧ１制覇を目指すプラダリア（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父キングカメハメハ）は４枠８番、昨年末の香港遠征からの帰国初戦となるローシャムパーク（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は１枠２番に入った。
枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ミッキーゴージャス 牝４ ５６ ミルコ・デムーロ
（２）ローシャムパーク 牡５ ５８ 戸崎 圭太
（３）タスティエーラ 牡４ ５８ 松山 弘平
（４）ハヤヤッコ 牡８ ５８ 幸 英明
（５）スタニングローズ 牝５ ５６ 西村 淳也
（６）ジオグリフ 牡５ ５８ 北村 宏司
（７）ハーパー 牝４ ５６ 岩田 望来
（８）プラダリア 牡５ ５８ 池添 謙一
（９）ステラヴェローチェ 牡６ ５８ 酒井 学
（１０）ソールオリエンス 牡４ ５８ 横山 武史
（１１）ベラジオオペラ 牡４ ５８ 横山 和生
（１２）キラーアビリティ 牡５ ５８ 北村 友一
（１３）ルージュエヴァイユ 牝５ ５６ 菅原 明良
（１４）エピファニー 牡５ ５８ 杉原 誠人
（１５）リカンカブール 牡５ ５８ 津村 明秀
（１６）カテドラル 牡８ ５８ 藤岡 康太