3月31日に阪神競馬場で行われる、第68回大阪杯(4歳上・GI・芝2000m・1着賞金2億円)の枠順が29日確定した。

昨年のダービー馬タスティエーラ(牡4、美浦・堀宣行厩舎)は2枠3番からのスタートとなった。

また、国内GI初挑戦で優勝を狙うローシャムパーク(牡5、美浦・田中博康厩舎)は1枠2番、GI初制覇を狙うベラジオオペラ(牡4、栗東・上村洋行厩舎)は6枠11番に入った。

その他、京都記念を制してここへ臨むプラダリア(牡5、栗東・池添学厩舎)は4枠8番、昨年の皐月賞馬ソールオリエンス(牡4、美浦・手塚貴久厩舎)は5枠10番、3連勝でここへ臨むミッキーゴージャス(牝4、栗東・安田翔伍厩舎)は1枠1番となっている。発走は15時40分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ミッキーゴージャス(牝4、M.デムーロ・安田翔伍)

1-2 ローシャムパーク(牡5、戸崎圭太・田中博康)

2-3 タスティエーラ(牡4、松山弘平・堀宣行)

2-4 ハヤヤッコ(牡8、幸英明・国枝栄)

3-5 スタニングローズ(牝5、西村淳也・高野友和)

3-6 ジオグリフ(牡5、北村宏司・木村哲也)

4-7 ハーパー(牝4、岩田望来・友道康夫)

4-8 プラダリア(牡5、池添謙一・池添学)

5-9 ステラヴェローチェ(牡6、酒井学・須貝尚介)

5-10 ソールオリエンス(牡4、横山武史・手塚貴久)

6-11 ベラジオオペラ(牡4、横山和生・上村洋行)

6-12 キラーアビリティ(牡5、北村友一・斉藤崇史)

7-13 ルージュエヴァイユ(牝5、菅原明良・黒岩陽一)

7-14 エピファニー(牡5、杉原誠人・宮田敬介)

8-15 リカンカブール(牡5、津村明秀・田中克典)

8-16 カテドラル(牡8、藤岡康太・池添学)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。