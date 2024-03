2024年の賞レースを賑わせた空前絶後の感動作『哀れなるものたち』を手掛けたヨルゴス・ランティモス監督と主演エマ・ストーンの連続タッグ作『KINDS OF KINDNESS』(原題)』が邦題を『憐れみの3章』として、2024年に日本公開することが決定した。あわせて、世界の度肝を抜く問題作となる予感満載の予告編が到着した。

予告編には、ランティモス監督が贈る鮮烈で独特な物語をその存在感で彩るキャスト陣が次々に投影される。異常なスピードを出すビビッドカラーのスポーツカーや、廊下を引きずられていく脱力した女性は、未体験かつ高濃度のランティモスワールド到来を予感せずにはいられない。

本作はストーリーも、豪華キャスト陣が演じる役柄もすべてが異なる三部作で構成されている。信念、強制、そして支配が日常である強烈な物語が息つく間もなく展開されていく。映画史に確かな痕跡を残し続けるランティモス監督が新たに描き出すのは、喜劇か、それとも……。



『哀れなるものたち』で壮麗で芸術的な唯一無二の世界を監督と共に作り上げたエマ・ストーン、ウィレム・デフォー、マーガレット・クアリーがヨルゴス・ランティモス監督のもとに再集結。さらに、『哀れなるものたち』とともに今年度の賞レースで熱戦を繰り広げた『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』(2023)や、その年の数々の賞を席巻した『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2021)をはじめとする話題作に多数出演するジェシー・プレモンス、『ザ・ホエール』(2023)でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたホン・チャウ、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(2022)や『マイ・エレメント』(2023)など多数の大作で活躍するママドゥ・アティエ、さらに「ユーフォリア/EUPHORIA」(2019)、『ハンガー・ゲーム0』(2023)で注目を浴びる新鋭ハンター・シェイファーといった、折り紙つきの実力者が勢ぞろいした。

共同脚本には『籠の中の乙女』(2009)『ロブスター』(2015)『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』(2017)のエフティミス・フィリップとの最強タッグが復活。ランティモス監督ならではのユーモラスでありながらも時に不穏で予想不可能な、独創的世界を描き出す。

『女王陛下のお気に入り』『哀れなるものたち』と映画界に未知なる衝撃を送り続けるヨルゴス・ランティモス監督と、俳優としての才能を遺憾なく発揮し続けるエマ・ストーンが3度のタッグで超豪華キャストとともに更なる高みへと導く最新作『憐れみの3章』に注目だ。

映画『憐れみの3章』は2024年全国公開。

