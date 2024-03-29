日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）

日立製作所 13797（+42 +0.31%）

ホンダ 1879（+15.5 +0.83%）

オリックス 3336（+38 +1.15%）

クボタ 2403（+36.5 +1.54%）

パナソニック 1435（-3.5 -0.24%）

みずほＦＧ 3012（+24 +0.80%）

野村ＨＤ 972（+7.7 +0.81%）

トヨタ自動車 3810（+4 +0.11%）



（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出

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