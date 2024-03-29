日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名　　　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所　　13797（+42　+0.31%）
ホンダ　　　　1879（+15.5　+0.83%）
オリックス　　3336（+38　+1.15%）
クボタ　　　　2403（+36.5　+1.54%）
パナソニック　1435（-3.5　-0.24%）
みずほＦＧ　　3012（+24　+0.80%）
野村ＨＤ　　　972（+7.7　+0.81%）
トヨタ自動車　3810（+4　+0.11%）

（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出