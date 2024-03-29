２９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１６：４５ 仏・消費支出

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・卸売在庫

※日・閣議

※グッドフライデーの祝日で米国市場が休場

※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，香港，インド，インドネシア，シンガーポール，フィリピン，スイス，スウェーデン，ノルウェー，カナダ，ブラジル，メキシコ，南アフリカ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：地域新聞社<2164>，ＹＥデジタル<2354>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，ミタチ<3321>，クラウディア<3607>，岡山製紙<3892>，ＥＲＩＨＤ<6083>，宝＆ＣＯ<7921>，三益半導<8155>，ヤマシタＨＤ<9265>，日本プロセス<9651>，パレモ・ＨＤ<2778>

※東証グロース上場：マテリアルグループ<156A>，グリーンモンスター<157A>



出所：MINKABU PRESS