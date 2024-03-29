２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８３．１７ドル（＋１．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２２３８．４ドル（＋２５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７９．７セント（＋１７．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６０．２５セント（＋１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４２．００セント（＋１５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９１．５０セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．２９（＋３．５３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８３．１７ドル（＋１．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２２３８．４ドル（＋２５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７９．７セント（＋１７．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６０．２５セント（＋１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４２．００セント（＋１５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９１．５０セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．２９（＋３．５３）
出所：MINKABU PRESS