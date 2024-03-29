・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８３．１７ドル（＋１．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２２３８．４ドル（＋２５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４７９．７セント（＋１７．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５６０．２５セント（＋１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４２．００セント（＋１５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９１．５０セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９０．２９（＋３．５３）

出所：MINKABU PRESS