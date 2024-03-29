【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表
気象台は、午前7時46分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
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沿岸北部、沿岸南部では、29日昼過ぎまで暴風に、29日昼前から29日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■宮古市
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■大船渡市
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■花巻市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■北上市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■久慈市
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■遠野市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■一関市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■陸前高田市
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■釜石市
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■二戸市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■八幡平市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■奥州市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■滝沢市
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■雫石町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■葛巻町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■岩手町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■紫波町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■矢巾町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■西和賀町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■金ケ崎町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■住田町
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
風向 南
最大風速 15m/s
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■大槌町
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■山田町
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■岩泉町
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■田野畑村
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■普代村
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■軽米町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■野田村
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■九戸村
□なだれ注意報
31日にかけて警戒
■洋野町
□暴風警報
29日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 29日昼前
風向 南
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■一戸町
□なだれ注意報
31日にかけて警戒