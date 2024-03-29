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気象台は、午前7時46分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表

沿岸北部、沿岸南部では、29日昼過ぎまで暴風に、29日昼前から29日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■宮古市
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■大船渡市
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■花巻市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■北上市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■久慈市
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■遠野市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■一関市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■陸前高田市
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■釜石市
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■二戸市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■八幡平市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■奥州市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■滝沢市
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■雫石町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■葛巻町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■岩手町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■紫波町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■矢巾町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■西和賀町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■金ケ崎町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■住田町
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南
　最大風速　15m/s

□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■大槌町
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■山田町
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■岩泉町
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■田野畑村
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■普代村
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■軽米町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■野田村
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■九戸村
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒

■洋野町
□暴風警報
　29日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　29日昼前
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■一戸町
□なだれ注意報
　31日にかけて警戒