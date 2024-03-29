　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の4万390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41722.90円　　ボリンジャーバンド3σ
41010.34円　　ボリンジャーバンド2σ
40390.00円　　29日夜間取引終値
40297.77円　　ボリンジャーバンド1σ
40270.00円　　5日移動平均
40168.07円　　28日日経平均株価現物終値
39665.00円　　一目均衡表・転換線
39585.20円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
38872.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
38160.06円　　ボリンジャーバンド2σ
37447.50円　　ボリンジャーバンド3σ
37260.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36633.20円　　75日移動平均
35470.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34018.20円　　200日移動平均


株探ニュース