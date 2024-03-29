日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の4万390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41722.90円 ボリンジャーバンド3σ
41010.34円 ボリンジャーバンド2σ
40390.00円 29日夜間取引終値
40297.77円 ボリンジャーバンド1σ
40270.00円 5日移動平均
40168.07円 28日日経平均株価現物終値
39665.00円 一目均衡表・転換線
39585.20円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38872.63円 ボリンジャーバンド-1σ
38160.06円 ボリンジャーバンド2σ
37447.50円 ボリンジャーバンド3σ
37260.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36633.20円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34018.20円 200日移動平均
株探ニュース
41722.90円 ボリンジャーバンド3σ
41010.34円 ボリンジャーバンド2σ
40390.00円 29日夜間取引終値
40297.77円 ボリンジャーバンド1σ
40270.00円 5日移動平均
40168.07円 28日日経平均株価現物終値
39665.00円 一目均衡表・転換線
39585.20円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
38872.63円 ボリンジャーバンド-1σ
38160.06円 ボリンジャーバンド2σ
37447.50円 ボリンジャーバンド3σ
37260.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36633.20円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34018.20円 200日移動平均
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