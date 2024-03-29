¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK¡ªCozy¡¡up¡ª¡×¥¡¡°ÛÎã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¡¡ÇòÇ®Æ¤ÏÀ¤Ë´üÂÔ
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK¡ªCozy¡¡up¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°6¡¦00¡Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍè·î28Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈÓÅÄ¹À»Ê¤ÎOK¡ªCozy¡¡up¡ª·ãÏÀ¡ª²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥ß¥Ã¥È¡ª¡×¤ò¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£³«ºÅ°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸åÆ£À¿°ìÏº¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖËèÆü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÊ£¿ô¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¼ª¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤ËÀ¹Âç¤ËÆ¤ÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤º£²ó¤Ï2²óÌÜ¡£Âè1²ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½Ú¶µ¼ø¤Î¾®ÀôÍª»á¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¸åÆ£»á¤Ïº£²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤ÜÇò»æ¾õÂÖ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Û¥Ã¥È¤ÊÏÃÂê¤ÇÆ¤ÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤òÃÎ¤ëÈÓÅÄ¹À»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¿Ø¤Ë¤è¤ë·ãÏÀ¤¬²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¤³¤Î¹à½ª¤ï¤ê¡Ë