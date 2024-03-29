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気象台は、午前6時14分に、暴風警報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。またなだれ注意報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表

網走地方では、29日昼過ぎから29日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■北見市常呂
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　風向　南
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■網走市
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　風向　南
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■紋別市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■美幌町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■津別町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■斜里町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　風向　南
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■清里町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　風向　南
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■小清水町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　風向　南
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■訓子府町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■置戸町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■佐呂間町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　風向　南
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■遠軽町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■湧別町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■滝上町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■興部町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■西興部村
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■雄武町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒

■大空町
□暴風警報【発表】
　29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒
　風向　南
　最大風速　20m/s
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて警戒