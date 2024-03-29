気象台は、午前6時14分に、暴風警報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。またなだれ注意報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表

網走地方では、29日昼過ぎから29日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北見市北見

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■北見市常呂

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■網走市

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■紋別市

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■美幌町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■津別町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■斜里町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■清里町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒

風向 南

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■小清水町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■訓子府町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■置戸町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■佐呂間町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒

風向 南

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■遠軽町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■湧別町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■滝上町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■興部町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■西興部村

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■雄武町

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



■大空町

□暴風警報【発表】

29日昼過ぎから29日夕方にかけて警戒

風向 南

最大風速 20m/s

□なだれ注意報【発表】

30日にかけて警戒



