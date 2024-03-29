04 Limited Sazabys、結成15周年記念日本武道館2Daysより「Finder」映像公開
04 Limited Sazabysが4月17日、Blu-ray / DVD『THE BAND OF LIFE』をリリースする。2023年11月11日および12日に開催された日本武道館2Days公演＜THE BAND OF LIFE＞を収録した同ライブ映像作品より、「Finder」のライブ映像が公開となった。
◆04 Limited Sazabys 動画 / 画像
結成15周年を記念して行われた同公演は、両日のセットリストがほぼ被りなし、新旧問わず全58曲が披露された。この2日間の模様が完全ノーカットで収録された『THE BAND OF LIFE』には、代表曲「swim」「monolith」「Squall」をはじめ、初期曲「Grasshopper」「Buster call」といったバンドの15年を彩ってきた楽曲ほか、名曲を再構築し豪華ストリングス隊をゲストに迎え演奏された「Re-swim」など、この日限りの特別なアコースティックステージも見どころ。演奏を彩る映像および特効など、武道館ならではの演出も必見だ。
また、日本武道館に至るまでのリハーサル映像や当日の裏側オフショットも収録。特典映像として、幕間に流れたメンバー扮する“著名人によるお祝いメッセージ”も収録。撮り下ろしショットやクリエーターのインタビューを含む84ページのスペシャルフォトブックとスリーブケースも付属する。
なお、一般発売日に先駆けて、4月2日より始まるFCツアー＜04 Limited Sazabys「YON TOWN tour 2024 〜新生活応援GIG〜」＞会場にて先行販売が決定している。
■Blu-ray / DVD『THE BAND OF LIFE』
【Blu-ray (2Disc)】￥7,700 (￥7,000＋tax)
【DVD (3Disc)】￥6,600 (￥6,000＋tax)
※スリーブケース仕様
▼CONTENTS
・THE BAND OF LIFE ＠2023.11.11-12 日本武道館
・DOCUMENT OF “THE BAND OF LIFE”
・著名人によるお祝いメッセージ
・SPECIAL PHOTO BOOK (84P)
●収録曲
▼Day1
01. monolith
02. knife
03. Finder
04. escape
05. days
06. climb
07. in out
08. Chicken race
09. Milestone
10. Grasshopper
11. kiki
12. Alien
13. Re-fiction
14. Re-Squall
15. Re-swim
16. Standing here
17. Now here, No where
18. Warp
19. midnight cruising
20. Lost my way
21. Night on
22. imaginary
23. milk
24. soup
25. eureka
26. Horizon
27. Just
encore
en1. Terminal
en2. swim
▼Day2
01. Keep going
02. message
03. fiction
04. fade
05. Every
06. My HERO
07. Brain sugar
08. Kitchen
09. Jumper
10. Galapagos
11. Galapagos II
12. nem...
13. Re-monolith
14. Re-midnight cruising
15. Re-swim
16. Buster call
17. discord
18. 夕凪
19. mahoroba
20. labyrinth
21. Cycle
22. medley
23. Honey
24. hello
25. eureka
26. Harvest
27. Squall
encore
en1. Feel
en2. Give me
▼先行販売情報
4/17の一般発売日に先駆けて、4/2より開催されるFCツアー＜04 Limited Sazabys「YON TOWN tour 2024 〜新生活応援GIG〜」＞各会場にて
■FCツアー＜04 Limited Sazabys「YON TOWN tour 2024 〜新生活応援GIG〜」＞
4月04日(木) 東京・Zepp Haneda
4月10日(水) 愛知・Zepp Nagoya
4月13日(土) 沖縄・桜坂セントラル
※ワンマンライブ
https://www.04limitedsazabys.com/feature/yontowntour2024
■＜YON FES 2024＞
6月23日(日) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)
open9:30 / start11:00 / 終演19:00予定 ※各日共通予定 / 雨天決行 / 荒天時は中止)
▼出演
6/22(土)：04 Limited Sazabys / ENTH / My Hair is Bad / ROTTENGRAFFTY / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / サバシスター / and more…<
6/23(日)：04 Limited Sazabys / Crossfaith / FOMARE / go!go!vanillas / KOTORI / ハルカミライ / プッシュプルポット / and more…
▼チケット
6/22(土)：1日入場券 ￥10,000 (税込)
6/23(日)：1日入場券 ￥10,000 (税込)
【オフィシャルHP先行受付】
受付期間：3/13(水)18:00〜3/24(日)23:59
※抽選・お一人さま2枚まで
主催：YON FES 2024 実行委員会
企画：No Big Deal Records / 日本コロムビア
制作：DGエージェント
運営：SUNDAY FOLK PROMOTION
（問）SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100
関連リンク
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