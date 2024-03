04 Limited Sazabysが4月17日、Blu-ray / DVD『THE BAND OF LIFE』をリリースする。2023年11月11日および12日に開催された日本武道館2Days公演<THE BAND OF LIFE>を収録した同ライブ映像作品より、「Finder」のライブ映像が公開となった。結成15周年を記念して行われた同公演は、両日のセットリストがほぼ被りなし、新旧問わず全58曲が披露された。この2日間の模様が完全ノーカットで収録された『THE BAND OF LIFE』には、代表曲「swim」「monolith」「Squall」をはじめ、初期曲「Grasshopper」「Buster call」といったバンドの15年を彩ってきた楽曲ほか、名曲を再構築し豪華ストリングス隊をゲストに迎え演奏された「Re-swim」など、この日限りの特別なアコースティックステージも見どころ。演奏を彩る映像および特効など、武道館ならではの演出も必見だ。

■Blu-ray / DVD『THE BAND OF LIFE』

2024年4月17日(水)リリース

【Blu-ray (2Disc)】¥7,700 (¥7,000+tax)

【DVD (3Disc)】¥6,600 (¥6,000+tax)

※スリーブケース仕様

▼CONTENTS

・THE BAND OF LIFE @2023.11.11-12 日本武道館

・DOCUMENT OF “THE BAND OF LIFE”

・著名人によるお祝いメッセージ

・SPECIAL PHOTO BOOK (84P)





●収録曲

▼Day1

01. monolith

02. knife

03. Finder

04. escape

05. days

06. climb

07. in out

08. Chicken race

09. Milestone

10. Grasshopper

11. kiki

12. Alien

13. Re-fiction

14. Re-Squall

15. Re-swim

16. Standing here

17. Now here, No where

18. Warp

19. midnight cruising

20. Lost my way

21. Night on

22. imaginary

23. milk

24. soup

25. eureka

26. Horizon

27. Just

encore

en1. Terminal

en2. swim

▼Day2

01. Keep going

02. message

03. fiction

04. fade

05. Every

06. My HERO

07. Brain sugar

08. Kitchen

09. Jumper

10. Galapagos

11. Galapagos II

12. nem...

13. Re-monolith

14. Re-midnight cruising

15. Re-swim

16. Buster call

17. discord

18. 夕凪

19. mahoroba

20. labyrinth

21. Cycle

22. medley

23. Honey

24. hello

25. eureka

26. Harvest

27. Squall

encore

en1. Feel

en2. Give me



▼先行販売情報

4/17の一般発売日に先駆けて、4/2より開催されるFCツアー<04 Limited Sazabys「YON TOWN tour 2024 〜新生活応援GIG〜」>各会場にて

■FCツアー<04 Limited Sazabys「YON TOWN tour 2024 〜新生活応援GIG〜」>

4月02日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside

4月04日(木) 東京・Zepp Haneda

4月10日(水) 愛知・Zepp Nagoya

4月13日(土) 沖縄・桜坂セントラル

※ワンマンライブ

https://www.04limitedsazabys.com/feature/yontowntour2024



■<YON FES 2024>

6月22日(土) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)

6月23日(日) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)

open9:30 / start11:00 / 終演19:00予定 ※各日共通予定 / 雨天決行 / 荒天時は中止)

▼出演

6/22(土):04 Limited Sazabys / ENTH / My Hair is Bad / ROTTENGRAFFTY / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / サバシスター / and more…<

6/23(日):04 Limited Sazabys / Crossfaith / FOMARE / go!go!vanillas / KOTORI / ハルカミライ / プッシュプルポット / and more…

▼チケット

6/22(土):1日入場券 ¥10,000 (税込)

6/23(日):1日入場券 ¥10,000 (税込)

【オフィシャルHP先行受付】

受付期間:3/13(水)18:00〜3/24(日)23:59

※抽選・お一人さま2枚まで

主催:YON FES 2024 実行委員会

企画:No Big Deal Records / 日本コロムビア

制作:DGエージェント

運営:SUNDAY FOLK PROMOTION

(問)SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100



関連リンク

◆04 Limited Sazabys オフィシャルサイト

◆04 Limited Sazabys オフィシャルX (旧Twitter)

◆04 Limited Sazabys オフィシャルInstagram

◆04 Limited Sazabys オフィシャルYouTubeチャンネル

◆04 Limited Sazabys オフィシャルFC「YON TOWN」

◆<YON FES 2024> オフィシャルサイト

また、日本武道館に至るまでのリハーサル映像や当日の裏側オフショットも収録。特典映像として、幕間に流れたメンバー扮する“著名人によるお祝いメッセージ”も収録。撮り下ろしショットやクリエーターのインタビューを含む84ページのスペシャルフォトブックとスリーブケースも付属する。なお、一般発売日に先駆けて、4月2日より始まるFCツアー<04 Limited Sazabys「YON TOWN tour 2024 〜新生活応援GIG〜」>会場にて先行販売が決定している。