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気象台は、午前4時10分に、波浪警報を銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】千葉県・銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町などに発表

北東部では、29日昼前から29日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■銚子市
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■旭市
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■匝瑳市
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山武市
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大網白里市
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■九十九里町
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■横芝光町
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■一宮町
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■長生村
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■白子町
□波浪警報【発表】
　29日昼前から29日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m