É´¶Ñ¤Ç¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ò¹ØÆþ¡£ÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃË¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì»Ï¤á¡Ä¡¿¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¡â¤¯¤À¤±¤Ç¡£3㉑
¡Ø¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¡â¤¯¤À¤±¤Ç¡£3¡Ù¡Ê·Ê»³¸Þ·î¡§Ì¡²è¡¢Íü¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè21²óÆü¾ï¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë°Ç¤ä¶²ÉÝ¡¢¤½¤Î¼ý½¸¤Î²Ì¤Æ¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤È¤Ï¡½¡½!? ÉáÃÊ¤Ï»¨»ï¤ä¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¡¦·Ê»³¸Þ·î¤µ¤ó¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Û¥é¡¼¡×¡Ö²øÃÌ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²è¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¡×¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿²øÃÌÏÃ¤Ï»×¤ï¤º¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£Æü¾ï¤ËÀø¤à¶²ÉÝ¤ÎÂÎ¸³¤Î¿ô¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¡â¡Ê¤¡Ë¤¯¤À¤±¤Ç¡£¡Ù¡Ê1¡Á3´¬¡Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª´¬¡¢2024Ç¯3·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·Âè3´¬¤è¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¡â¤¯¤À¤±¤Ç¡£¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û