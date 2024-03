サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がデザインされた、実用性のあるとっても可愛いコンパクトミラーはもうチェックした? お出かけ先などで便利なLEDライト付きの有能アイテムをチェック!バッテリーなどを取り扱う多摩電子工業から登場する「リラックマ コンパクトLEDミラー」はお出かけ先での化粧直しやちょっとしたフェイスチェックに便利な有能アイテム。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックをサポートしてくれるだけでなく、ふんわり光って便利なLEDミラー付き!お出かけ先でのお手洗いなどでメイク直し&チェックをするとき、光量が足りなくてちゃんとチェックできない……というお悩みを解決してくれます。

LEDミラーの蓋には、リラックマ・コリラックマたちの姿がデザインされており、化粧ポーチに入る軽量・コンパクトサイズなのも◎。いつでも、どこでも、さっと取り出したときに「かわいい」に出会うことができ、さらにはミラーとしても活躍してくれますよ。リラックマ好きの方へのプレゼントにもおすすめです。スクエアフォルムも可愛らしい「リラックマ コンパクトLEDミラー」のカラーはピンクとホワイトの2種類。3月28日より多摩電子工業の各ECサイトなどでお取り扱いされるので、ぜひチェックしてみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.