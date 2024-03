X JAPANのYOSHIKIが28日までにインスタグラムを更新。22日銃撃テロ事件の起きたロシアの首都モスクワ郊外のコンサートホールで、自身も数年前にソロコンサートを行ったと明かした。

YOSHIKIは「I performed at Crocus City Hall in Russia several years ago.It’s so sad to hear what has happened.. very sad in many ways.Praying for world peace.数年前にロシアのこの会場でソロコンサートを行った」と英語と日本語で投稿。銃撃テロ事件の起きたクロッカスシティーホールで自身もソロコンサートを行ったという。

続けてYOSHIKIは当時の写真を投稿。ステージ上のが現地のファンから花束を受け取る写真、ステージ上でパフォーマンスをする写真を次々と投稿。当時の盛り上がりを思わせた。

YOSHIKIは「色々な意味でとても悲しい。Yoshiki」と事件に心を寄せ、自身の名前で投稿を結んだ。