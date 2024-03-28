ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

南アフリカ貿易収支（2月）

予想 74.0億ランド 前回 -94.0億ランド



ブラジル雇用統計（2月）

予想 7.8% 前回 7.6%（失業率)



21:30

米実質ＧＤＰ（確報値）（2023年 第4四半期）

予想 3.2% 前回 3.2%（実質GDP・前期比年率)

予想 3.0% 前回 3.0%（個人消費・前期比年率)

予想 1.6% 前回 1.6%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.1% 前回 2.1%（PCEコアデフレータ・前期比年率)



米新規失業保険申請件数（03/17 - 03/23）

予想 21.2万件 前回 21.0万件



米失業保険継続受給者数（03/10 - 03/16）

予想 181.4万件 前回 180.7万件



カナダ実質GDP（1月）

予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.6% 前回 1.1%（前年比)





22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）

予想 46.0 前回 44.0



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）

予想 76.5 前回 76.5



米中古住宅販売成約指数（2月）

予想 1.1% 前回 -4.9%（前月比)

予想 N/A 前回 -6.8%（前年比)



29日

2:30

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席



グッドフライデー前日で米債券市場は短縮取引



※予定は変更されることがあります。

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