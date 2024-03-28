ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南アフリカ貿易収支（2月）
予想 74.0億ランド 前回 -94.0億ランド
ブラジル雇用統計（2月）
予想 7.8% 前回 7.6%（失業率)
21:30
米実質ＧＤＰ（確報値）（2023年 第4四半期）
予想 3.2% 前回 3.2%（実質GDP・前期比年率)
予想 3.0% 前回 3.0%（個人消費・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.1% 前回 2.1%（PCEコアデフレータ・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（03/17 - 03/23）
予想 21.2万件 前回 21.0万件
米失業保険継続受給者数（03/10 - 03/16）
予想 181.4万件 前回 180.7万件
カナダ実質GDP（1月）
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.6% 前回 1.1%（前年比)
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）
予想 46.0 前回 44.0
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）
予想 76.5 前回 76.5
米中古住宅販売成約指数（2月）
予想 1.1% 前回 -4.9%（前月比)
予想 N/A 前回 -6.8%（前年比)
29日
2:30
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
グッドフライデー前日で米債券市場は短縮取引
※予定は変更されることがあります。
南アフリカ貿易収支（2月）
予想 74.0億ランド 前回 -94.0億ランド
ブラジル雇用統計（2月）
予想 7.8% 前回 7.6%（失業率)
21:30
米実質ＧＤＰ（確報値）（2023年 第4四半期）
予想 3.2% 前回 3.2%（実質GDP・前期比年率)
予想 3.0% 前回 3.0%（個人消費・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.1% 前回 2.1%（PCEコアデフレータ・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（03/17 - 03/23）
予想 21.2万件 前回 21.0万件
米失業保険継続受給者数（03/10 - 03/16）
予想 181.4万件 前回 180.7万件
カナダ実質GDP（1月）
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.6% 前回 1.1%（前年比)
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）
予想 46.0 前回 44.0
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）
予想 76.5 前回 76.5
米中古住宅販売成約指数（2月）
予想 1.1% 前回 -4.9%（前月比)
予想 N/A 前回 -6.8%（前年比)
29日
2:30
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
グッドフライデー前日で米債券市場は短縮取引
※予定は変更されることがあります。