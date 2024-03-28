21:00
南アフリカ貿易収支（2月）
予想　74.0億ランド　前回　-94.0億ランド

ブラジル雇用統計（2月）
予想　7.8%　前回　7.6%（失業率)

21:30
米実質ＧＤＰ（確報値）（2023年 第4四半期）
予想　3.2%　前回　3.2%（実質GDP・前期比年率)　
予想　3.0%　前回　3.0%（個人消費・前期比年率)
予想　1.6%　前回　1.6%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　2.1%　前回　2.1%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

米新規失業保険申請件数（03/17 - 03/23）
予想　21.2万件　前回　21.0万件

米失業保険継続受給者数（03/10 - 03/16）
予想　181.4万件　前回　180.7万件

カナダ実質GDP（1月）
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.6%　前回　1.1%（前年比)


22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）
予想　46.0　前回　44.0

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）
予想　76.5　前回　76.5

米中古住宅販売成約指数（2月）
予想　1.1%　前回　-4.9%（前月比)
予想　N/A　前回　-6.8%（前年比)

29日
2:30　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

グッドフライデー前日で米債券市場は短縮取引

※予定は変更されることがあります。