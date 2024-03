【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが、2023年7月9日にZepp Haneda(TOKYO)にて開催した『NON PURSUE TOUR -最強なんだ!!!-』東京公演の模様が、Blu-rayとして5月1日にリリースされることが決定した。

2ndアルバム『PURSUE』を引っ提げて行われた、のんにとって約5年ぶりとなる単独ツアーの初日。

怒りや違和感と対峙しながら自分の弱さも受け入れて、逞しく生き抜いてきたのんの生きざまを、包み隠すことなく音楽に刻み込んだライブを、ぜひ目撃しよう。

予約特典として、NON GOODS SHOPではジャケットデザインクリアファイル、タワーレコードではジャケットデザインステッカーが決定。その他、Amazonなどでも予約受付が実施される予定だ。

リリース情報

2024.05.01 ON SALE

Blu-ray『PURSUE TOUR -最強なんだ!!!-』

※LIVE PHOTO BOOK付き

<収録曲>

01.Beautiful Stars

02.へーんなのっ

03.ナマイキにスカート

04.僕は君の太陽

05.むしゃくしゃ

06.薄っぺらいな

07.I LIKE YOU

08.エイリアンズ

09.荒野に立つ

10.Oh! Oh! Oh!

11.タイムマシンにおねがい

12.やまないガール

13.こっちを見てる

14.夢が傷むから(Inspired by 東京百景)

15.鮮やかな日々

16.この日々よ歌になれ

17.スーパーヒーローになりたい

18.わたしは部屋充

のん OFFICIAL SITE

https://nondesu.jp/