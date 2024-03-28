24年度「開幕一軍」の登録公示 日本ハムは捕手4名体制、新助っ人3名を含む27名
◆ 開幕投手は伊藤大海
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
新庄体制3年目で2年連続パ・リーグ最下位からの逆襲に燃える日本ハムは、昨季からチームに加わった伏見寅威・郡司裕也に加え、強打のマルティネス、強肩が魅力の田宮裕涼の捕手4名体制でスタート。長打が期待されるスティーブンソン、レイエスら新助っ人3名も開幕一軍メンバーに名を連ねた。
29日18時30分からZOZOマリンスタジアムで行われる開幕戦の予告先発は、日本ハムが伊藤大海、ロッテが小島和哉と発表されている。
◆ 日本ハム・開幕一軍メンバー
▼ 投手
13 生田目 翼
17 伊藤 大海
22 杉浦 稔大
24 金村 尚真
26 田中 正義
28 河野 竜生
31 Ｐ．マーフィー
47 鈴木 健矢
63 北浦 竜次
67 山本 拓実
▼ 捕手
2 Ａ．マルティネス
23 伏見 寅威
30 郡司 裕也
64 田宮 裕涼
▼ 内野手
3 加藤 豪将
5 野村 佑希
9 中島 卓也
38 石井 一成
43 水野 達稀
56 細川 凌平
58 奈良間 大己
▼ 外野手
6 Ａ．スティーブンソン
7 松本 剛
37 江越 大賀
50 五十幡 亮汰
66 万波 中正
99 Ｆ．レイエス
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
新庄体制3年目で2年連続パ・リーグ最下位からの逆襲に燃える日本ハムは、昨季からチームに加わった伏見寅威・郡司裕也に加え、強打のマルティネス、強肩が魅力の田宮裕涼の捕手4名体制でスタート。長打が期待されるスティーブンソン、レイエスら新助っ人3名も開幕一軍メンバーに名を連ねた。
◆ 日本ハム・開幕一軍メンバー
▼ 投手
13 生田目 翼
17 伊藤 大海
22 杉浦 稔大
24 金村 尚真
26 田中 正義
28 河野 竜生
31 Ｐ．マーフィー
47 鈴木 健矢
63 北浦 竜次
67 山本 拓実
▼ 捕手
2 Ａ．マルティネス
23 伏見 寅威
30 郡司 裕也
64 田宮 裕涼
▼ 内野手
3 加藤 豪将
5 野村 佑希
9 中島 卓也
38 石井 一成
43 水野 達稀
56 細川 凌平
58 奈良間 大己
▼ 外野手
6 Ａ．スティーブンソン
7 松本 剛
37 江越 大賀
50 五十幡 亮汰
66 万波 中正
99 Ｆ．レイエス