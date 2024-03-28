日本ハム・伊藤大海 [写真＝北野正樹]

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◆ 開幕投手は伊藤大海

　NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

　新庄体制3年目で2年連続パ・リーグ最下位からの逆襲に燃える日本ハムは、昨季からチームに加わった伏見寅威・郡司裕也に加え、強打のマルティネス、強肩が魅力の田宮裕涼の捕手4名体制でスタート。長打が期待されるスティーブンソン、レイエスら新助っ人3名も開幕一軍メンバーに名を連ねた。

　29日18時30分からZOZOマリンスタジアムで行われる開幕戦の予告先発は、日本ハムが伊藤大海、ロッテが小島和哉と発表されている。

◆ 日本ハム・開幕一軍メンバー

▼ 投手

13　生田目　翼

17　伊藤　大海

22　杉浦　稔大

24　金村　尚真

26　田中　正義

28　河野　竜生

31　Ｐ．マーフィー

47　鈴木　健矢

63　北浦　竜次

67　山本　拓実

▼ 捕手

2　Ａ．マルティネス

23　伏見　寅威

30　郡司　裕也

64　田宮　裕涼

▼ 内野手

3　加藤　豪将

5　野村　佑希

9　中島　卓也

38　石井　一成

43　水野　達稀

56　細川　凌平

58　奈良間　大己

▼ 外野手

6　Ａ．スティーブンソン

7　松本　剛

37　江越　大賀

50　五十幡　亮汰

66　万波　中正

99　Ｆ．レイエス