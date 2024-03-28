【ドバイWC】史上2頭目の連覇狙うウシュバテソーロは5番ゲート、デルマソトガケ 8番ゲート 枠順確定
ウシュバテソーロ Photo by Lo Chun Kit /Getty Images
ドバイワールドカップ＜ドバイワールドカップデー 9R G1 ダート 2,000m メイダン競馬場（アラブ首長国連邦・ドバイ）＞
現地時間30日（日本時間 31日）に、アラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイワールドカップの枠順（ゲート番）が27日（28日）に発表された。
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今年の始動戦となった前走のサウジカップ（G1・サウジアラビア）2着から18、19年のサンダースノー以来、史上2頭目の連覇を狙うウシュバテソーロ（騎乗＝川田将雅騎手 牡7 鹿毛 美浦・高木登厩舎 父オルフェーヴル）は5番ゲートに入った。
同じくサウジカップ（5着）のリベンジに燃えるデルマソトガケ（騎乗＝C.ルメール騎手 栗毛 栗東 音無秀孝厩舎 父マインドユアビスケッツ）は8番ゲート。
人馬ともに初の海外遠征となった原優介騎手騎乗のウィルソンテソーロは11番ゲート、芝ダート二刀流のドゥラエレーデは3番ゲートに入った。ドバイワールドカップの馬番・ゲート番は以下の通り。
ドバイワールドカップ（G1）枠順
2024年3月30日（土）メイダン競馬場（アラブ首長国連邦・ドバイ 9R ダート・左 2000m）
発走予定時刻：日本時間 3月31日（日）01:35（現地時間 3月30日（土）20:35）
馬番-ゲート番 馬名（性齢・調教国）騎乗予定騎手
1-7 クラプトン（牡5 米）D.デービス
2-1 クルーピ（牡4 米）L.サエス
3-9 ディファンデッド（セ6 沙）A.アル・ファライディ
4-8 デルマソトガケ（牡4 日）C.ルメール
5-3 ドゥラエレーデ（牡4 日）B.ムルザバエフ
6-2 カビールカーン（牡4 首）P.ドッブス
7-12 ローレルリバー（牡6 首）T.オシェア
8-4 ミリタリーロー（セ9 首）O.チャベス
9-6 ニューゲート（牡4 米）L.デットーリ
10-10 セニョールバスカドール（牡6 米）J.アルバラード
11-5 ウシュバテソーロ（牡7 日）川田将雅
12-11 ウィルソンテソーロ（牡5 日）原優介