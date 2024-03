通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる映像コンテンツサービス「みるハコ」に、声優としてもアーティストとしても活躍する内田雄馬の歴代のライブ映像を収めた特別映像が登場する。3月29日(金)12時から6月18日(火)までの期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームに無料配信する。別途室料はかかるので注意。

2024年4月13日(土)、日本武道館にて『YUMA UCHIDA 5th Anniversary LIVE 「Y」』の開催を控えた内田雄馬。今回の配信は本ライブの開催を記念したもので、第一弾として、内田雄馬のこれまでのライブから厳選した全18曲を予定している。デビューシングル「NEW WORLD」をはじめ、シングル曲からアルバム収録曲まで、内田雄馬のアーティスト活動5年間を凝縮した全18曲をたっぷりと収録! ファン歴が長い方はもちろん、内田雄馬の魅力をもっと知りたい! という人にも必見だ。多くのファンを熱狂の渦に包み込んだ圧巻のステージの数々を、カラオケルームならではの迫力の音と臨場感溢れる映像で堪能しよう。さらにコラボ企画第二弾も準備中。詳細は4月4日(木)18時に「みるハコ」WEBサイト特設ページにて発表予定だ。◆内田雄馬 SPECIAL LIVE SELECTION配信概要【セットリスト】NEW WORLD/Over/SOS/Comin'Back/Image/Spin a Roulette/VIBES/SHAKE!SHAKE!SHAKE!/Rainbow/BRIGHT SIGN/qual/スタートライン/ERROR/Can you keep a secret?/向かうべき場所へ/Good mood/Relax/I'm not complete