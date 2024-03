4月7日から10日頃にかけて、米国やカナダで交通事故が多発するかもしれません。これは科学者がれっきとした分析に基づいて警告したもの。その理由は何なのでしょうか?

↑運転が危なくなってしまうのは…

トロント大学の研究チームが発表したのは、4月7日から10日頃にかけて、1000人以上の交通死亡事故が起きる可能性があるということ。この時期、ちょうど北米では日食が見られるのです。

日食とは、月が太陽の前を横切って、太陽の一部が月によって隠されてしまう現象。トロント大学の研究チームは、2017年に起きた日食のときの交通情報を分析したところ、日食が起きた前後3日間は、全米で交通事故による死亡者が1000人以上に上っていたことを発見したのです。

普段の米国の平均自動車死亡者数は、1日当たり114人。これに対して、2017年の日食期間中は、1日当たり少なくとも189人が亡くなっていたというのです。

これは、日食をベストな場所で見ようと、多くの人が移動することが一因。実際、4月に起きる日食では、日食を観察するのに最適と言われるテキサス州に、推定で27万人から多ければ100万人が訪れると予想されているそう。テキサス州ダラスでは、ホテルの予約率が571%にも増加したと報道されているほどです。

研究チームでは、不慣れな道を運転する人、日食の時間に間に合うようにとスピードを出す人、運転中に日食が気になって注意散漫になる人などを、事故が増加する要因として挙げています。さらに、特に事故の注意が必要なのは、行きよりも帰りの運転時なのだとか。

4月に北米で自動車事故多発の悲しいニュースを耳にしないことを願うばかりです。

【主な参考記事】

Daily Mail. April’s solar eclipse could lead to over 1,000 car crash deaths, shock study warns. March 26 2024