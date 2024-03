すみだ北斎美術館は2024年6月18日(火)から8月25日(日)まで特別展「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」を開催します。

すみだ北斎美術館「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」

展覧会名 : 北斎 グレートウェーブ・インパクト

―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―

会期 : 2024年6月18日(火)〜8月25日(日)

※前後期で一部展示替えを実施

前期 6月18日(火)〜7月21日(日)

後期 7月23日(火)〜8月25日(日)

休館日 : 毎週月曜日

※開館:7月15日(月・祝)、8月12日(月・振休)

休館:7月16日(火)、8月13日(火)

会場 : すみだ北斎美術館 3階企画展示室、4階企画展示室

開館時間 : 9:30〜17:30 (入館は17:00まで)

主催 : 墨田区・すみだ北斎美術館

観覧料 : 一般1,500円、高校生・大学生1,000円、65歳以上1,000円、

中学生500円、障がい者500円、

小学生以下無料

ホームページ:

https://hokusai-museum.jp/GreatWaveImpact/

2024年7月3日、20年ぶりに新紙幣が発行されます。

そのうち千円札の裏面に北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が図柄として採用されます。

本展は新紙幣採用を記念して、「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」がどのような背景で誕生したか、またその図柄がさまざまに利用された軌跡をたどり、海外で「グレートウェーブ」の通称で親しまれる影響、広がりを紹介します。

●観覧日当日に限り、AURORA(常設展示室)もご覧になれます。

●一般以外の料金対象者は年齢等の確認できるものをお持ちください。

●障害者手帳をご提示の方は、付添の方1名まで障がい者料金で見ることができます。

●前売券及び当日観覧券の発売日・販売方法や、各種割引の詳細、団体でのご来館、最新のイベント情報は、すみだ北斎美術館公式ホームページを確認してください。

主な出品作品

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」すみだ北斎美術館蔵(通期)*

葛飾北斎「賀奈川沖本杢之図」すみだ北斎美術館蔵(前期)

葛飾北斎『富嶽百景』二編 海上の不二 すみだ北斎美術館蔵(通期)

*半期で同タイトルの作品に展示替えをします。

関連イベント

○新紙幣採用記念!トークイベント「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」

登壇者:大久保 純一(国立歴史民俗博物館教授・町田市立国際版画美術館館長)

安村 敏信(北斎館館長、静嘉堂文庫美術館館長)

本展担当学芸員

日時 :2024年8月3日(土)14:00〜15:30(開場13:30)

会場 :東京東信用金庫 本部10階大ホール

(東京都墨田区両国4-35-9)

定員 :100名

(事前申込制・先着順 ※イベントの詳細はHPを通じて発表しました)

料金 :無料

(ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です)

○スライドトーク「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」展の見どころ

講師:本展担当学芸員

日時:2024年6月29日(土)、8月10日(土) 14:00〜14:30(開場13:30)

会場:MARUGEN100(講座室)

定員:40名

(13:30から整理券配布)

料金:無料

(ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新紙幣発行記念!すみだ北斎美術館「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」 appeared first on Dtimes.