ブルボンは、さわやかな苺の甘酸っぱさを詰め込んだ粒チョコレート「きゅんと濃苺」を2024年4月2日(火)に新発売します。

ブルボン「きゅんと濃苺」

商品名 :きゅんと濃苺

内容量 :38g

発売日 :2024年4月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアにてお取り扱いがあります。

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

「きゅんと濃苺」は、風味豊かなフリーズドライ苺を練り込んだひとくちサイズのチョコレートです。

薄く焼いて砕いたクレープ生地“フィアンティーヌ”を加えてあり、サクサクとした軽やかな食感とともに、濃厚でさわやかな苺の味わいを楽しめます。

パッケージは持ち運びに便利なパウチ形態の商品です。

