従業員と顧客様満足度向上！共和ゴム 酸素カプセル導入

共和ゴムは従業員の生産性向上、来客頻度向上施策として本社オフィスと東京営業所の2ヶ所に酸素カプセルを導入しました。

共和ゴム 酸素カプセル導入

協和ゴムの代表自身が酸素ボックスの利用経験があり、入ると頭がスッキリして仕事が捗るという経験から、社員にも福利厚生として使ってほしいという思いで設置されました。

お取引先様との打ち合わせが出来るように、来客・Zoom会議ルームとしての活用も踏まえ導入しています。

社員が働きやすい環境を作り、お取引様が会社に足を運んでもらう機会を増やし、結果的にお客様満足につながるように取り組むとのことです。

【魅力ある職場づくりで生産性向上と人員確保】

「魅力ある職場」では、以下の効果があります。

(1) 従業員に意欲の向上(2) 業績・生産性の向上(3) 人員確保

「魅力ある職場づくり」の取り組みのポイントは2つ

1. 顧客満足だけでなく従業員満足度も重視。

2. 従業員の目線で、継続した取り組みを行うことが重要。

「従業員と顧客満足度の両方を重視する企業」は、「顧客満足度のみを重視する企業」と比べ、 業績が向上し、人材確保ができている。

(引用元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000210044.pdf)

上記を踏まえて酸素カプセルを導入。

従業員のみならず、従業員の家族も利用できるように休日も解放。

来社いただいた方への打ち合わせスペースとしても好評となっています。

