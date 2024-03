幼い子どもとのツーショット

最新投稿でも子どもとのツーショット

元俳優の押尾学さんは3月26日、自身のInstagramを更新。子どもとのツーショットを公開しました。押尾さんは水色のハートの絵文字を3つつづり、写真を1枚載せています。押尾さんが幼い子どもを抱く姿です。子どもの顔はスタンプで隠されていますが、押尾さんはカメラに向かって笑顔を見せています。また、タトゥーもちらりと見えています。コメントでは、「Did you have another kid???(ほかに子どもがいたの???)」とファンから質問が。2023年10月3日の投稿では、自身の息子とのツーショットを披露していた押尾さんですが、今回は友人の子どもでしょうか。28日の投稿でも、子どもとの写真を公開した押尾さん。今回の投稿と同じ子どもと思われます。押尾さんは髪型をばっちり決め、また犬も写っていて、ほほ笑ましい日常の1コマです。子どもの真相は定かではありませんが、今後もほっこりショットを楽しみにしたいですね!(文:橋酒 瑛麗瑠)