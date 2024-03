結成30周年を迎えるPlastic Treeが、5月29日にニューアルバム『Plastic Tree』をリリース。アルバムの詳細とビジュアル及びアートワークも一挙公開した。アルバムタイトルはバンド名を冠したセルフタイトル『Plastic Tree』。2023年は「痣花」(7月)・「ざわめき」(12月)と2作のシングルをリリースしたPlastic Treeだが、勢いそのままに結成30周年を迎え、セルフタイトルのアルバムリリース発表と、メンバーの強い意気込みを感じる作品となっている。

リリース情報





▲【完全生産限定盤】 ▲【完全生産限定盤】



▲【通常盤】 ▲【通常盤】

New Album『Plastic Tree』発売日:5月29日(水)https://jvcmusic.lnk.to/Plastic_Tree【通常盤】VICL-65965 / \3,400(税込価格) / CD1.ライムライト2.ざわめき3.no rest for the wicked4.ゆうえん5.シカバネーゼ6.宵闇7.Invisible letter8.痣花9.メルヘン10.夢落ち【完全生産限定盤】VIZL-2319 / 税込価格\15,000 / CD+DVD+BOOK[CD]通常盤と同内容[DVD]およそ60分収録のドキュメンタリー「プラっと語リー酒〜“Plastic Tree”編〜」[BOOK]A5サイズハードカバーブックレット(全100ページ)