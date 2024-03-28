宮城大弥 [写真=北野正樹]

写真拡大

◆ 開幕投手は宮城大弥

　NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

　パ・リーグ4連覇を目指しシーズンに臨むオリックスは、主力の杉本裕太郎と頓宮裕真らに加え、新戦力の西川龍馬と吉田輝星、ドラフト5位の郄島泰都とドラフト6位の古田島成龍のルーキー投手2名、新助っ人のエスピノーザとマチャドが開幕一軍に名を連ねた。

　29日18時00分から京セラドーム大阪で行われる開幕戦の予告先発は、オリックスが宮城大弥、ソフトバンクが有原航平と発表されている。

◆ オリックス・開幕一軍メンバー

▼ 投手

00　Ａ．エスピノーザ

13　宮城　大弥

16　平野　佳寿

21　山粼　颯一郎

23　吉田　輝星

42　Ａ．マチャド

56　小木田　敦也

57　山田　修義

58　井口　和朋

96　郄島　泰都

97　古田島　成龍

▼ 捕手

2　若月　健矢

4　森　友哉

32　福永　奨

44　頓宮　裕真

▼ 内野手

5　西野　真弘

6　宗　佑磨

8　Ｍ．ゴンザレス

24　紅林　弘太郎

30　廣岡　大志

31　太田　椋

40　Ｌ．セデーニョ

▼ 外野手

0　渡部　遼人

1　福田　周平

7　西川　龍馬

55　Ｔ−岡田

99　杉本　裕太郎