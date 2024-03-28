24年度「開幕一軍」の登録公示 リーグ4連覇を狙うオリックスは新加入の西川・吉田含む27名
◆ 開幕投手は宮城大弥
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
パ・リーグ4連覇を目指しシーズンに臨むオリックスは、主力の杉本裕太郎と頓宮裕真らに加え、新戦力の西川龍馬と吉田輝星、ドラフト5位の郄島泰都とドラフト6位の古田島成龍のルーキー投手2名、新助っ人のエスピノーザとマチャドが開幕一軍に名を連ねた。
29日18時00分から京セラドーム大阪で行われる開幕戦の予告先発は、オリックスが宮城大弥、ソフトバンクが有原航平と発表されている。
◆ オリックス・開幕一軍メンバー
▼ 投手
00 Ａ．エスピノーザ
13 宮城 大弥
16 平野 佳寿
21 山粼 颯一郎
23 吉田 輝星
42 Ａ．マチャド
56 小木田 敦也
57 山田 修義
58 井口 和朋
96 郄島 泰都
97 古田島 成龍
▼ 捕手
2 若月 健矢
4 森 友哉
32 福永 奨
44 頓宮 裕真
▼ 内野手
5 西野 真弘
6 宗 佑磨
8 Ｍ．ゴンザレス
24 紅林 弘太郎
30 廣岡 大志
31 太田 椋
40 Ｌ．セデーニョ
▼ 外野手
0 渡部 遼人
1 福田 周平
7 西川 龍馬
55 Ｔ−岡田
99 杉本 裕太郎
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
パ・リーグ4連覇を目指しシーズンに臨むオリックスは、主力の杉本裕太郎と頓宮裕真らに加え、新戦力の西川龍馬と吉田輝星、ドラフト5位の郄島泰都とドラフト6位の古田島成龍のルーキー投手2名、新助っ人のエスピノーザとマチャドが開幕一軍に名を連ねた。
◆ オリックス・開幕一軍メンバー
▼ 投手
00 Ａ．エスピノーザ
13 宮城 大弥
16 平野 佳寿
21 山粼 颯一郎
23 吉田 輝星
42 Ａ．マチャド
56 小木田 敦也
57 山田 修義
58 井口 和朋
96 郄島 泰都
97 古田島 成龍
▼ 捕手
2 若月 健矢
4 森 友哉
32 福永 奨
44 頓宮 裕真
▼ 内野手
5 西野 真弘
6 宗 佑磨
8 Ｍ．ゴンザレス
24 紅林 弘太郎
30 廣岡 大志
31 太田 椋
40 Ｌ．セデーニョ
▼ 外野手
0 渡部 遼人
1 福田 周平
7 西川 龍馬
55 Ｔ−岡田
99 杉本 裕太郎