NPB(日本野球機構)は28日、翌日に開幕を迎える巨人の1軍登録選手を発表しました。

巨人は3人のルーキー選手を1軍に登録。オープン戦で5試合に登板し、防御率1.59を記録したドラフト1位の西舘勇陽投手をはじめ、オープン戦打率.400の同3位の佐々木俊輔選手や同4位の泉口友汰選手が1軍スタートとなりました。

また22年ドラフト1位で、昨季は1軍で24試合に出場した浅野翔吾選手が初の開幕1軍入りを果たしました。

一方、昨季121試合に登板し、10本塁打をマークした秋広優人選手は開幕2軍スタートとなりました。

巨人は開幕戦で阪神と対戦します。

▽巨人の開幕1軍※★はルーキー

【投手】12人

大勢

西舘勇陽★

戸郷翔征

高橋礼

F.グリフィン

赤星優志

K.ケラー

中川皓太

A.バルドナード

船迫大雅

堀田賢慎

松井颯

【捕手】3人

小林誠司

大城卓三

郡拓也

【内野手】6人

湯浅大

吉川尚輝

門脇誠

坂本勇人

岡本和真

泉口友汰★

【外野手】8人長野久義丸佳浩萩尾匡也梶谷隆幸重信慎之介佐々木俊輔★浅野翔吾松原聖弥