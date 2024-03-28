【巨人】浅野が初の開幕1軍 秋広は2軍スタート 西舘らルーキー3人が1軍スタート
NPB(日本野球機構)は28日、翌日に開幕を迎える巨人の1軍登録選手を発表しました。
巨人は3人のルーキー選手を1軍に登録。オープン戦で5試合に登板し、防御率1.59を記録したドラフト1位の西舘勇陽投手をはじめ、オープン戦打率.400の同3位の佐々木俊輔選手や同4位の泉口友汰選手が1軍スタートとなりました。
また22年ドラフト1位で、昨季は1軍で24試合に出場した浅野翔吾選手が初の開幕1軍入りを果たしました。
一方、昨季121試合に登板し、10本塁打をマークした秋広優人選手は開幕2軍スタートとなりました。
巨人は開幕戦で阪神と対戦します。
▽巨人の開幕1軍※★はルーキー
【投手】12人
大勢
西舘勇陽★
戸郷翔征
高橋礼
F.グリフィン
赤星優志
K.ケラー
中川皓太
A.バルドナード
船迫大雅
堀田賢慎
松井颯
【捕手】3人
小林誠司
大城卓三
郡拓也
【内野手】6人
湯浅大
吉川尚輝
門脇誠
坂本勇人
岡本和真
泉口友汰★
長野久義
丸佳浩
萩尾匡也
梶谷隆幸
重信慎之介
佐々木俊輔★
浅野翔吾
松原聖弥