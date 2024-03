京都府産宇治一番茶使用！ブルボン「アルフォートミニチョコレート厳選茶房宇治抹茶」

ブルボンは、厳選した国産茶葉を使用した「アルフォートミニチョコレート厳選茶房宇治抹茶」を2024年4月2日(火)に新発売します。

ブルボン「アルフォートミニチョコレート厳選茶房宇治抹茶」

商品名 :アルフォートミニチョコレート厳選茶房宇治抹茶

内容量 :12個

発売日 :2024年4月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

アルフォートミニチョコレートの発売20周年を機に、新たな切り口の商品をお届け!

アルフォートミニチョコレート厳選茶房宇治抹茶は、香りと旨みが豊かな京都府産宇治一番茶を、チョコレートとビスケットに練り込みました。

抹茶入りのダイジェスティブビスケットと濃厚な抹茶チョコレートを組み合わせた、奥深い味わいの商品です。

