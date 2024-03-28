「茶師十段」の関谷祥嗣氏監修！ブルボン「アルフォートミニチョコレート厳選茶房和紅茶」
ブルボンは、厳選した国産茶葉を使用した「アルフォートミニチョコレート厳選茶房和紅茶」を2024年4月2日(火)に新発売します。
ブルボン「アルフォートミニチョコレート厳選茶房和紅茶」
商品名 ：アルフォートミニチョコレート厳選茶房和紅茶
内容量 ：12個
発売日 ：2024年4月2日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：12カ月
アルフォートミニチョコレートの発売20周年を機に、新たな切り口の商品をお届け！
アルフォートミニチョコレート厳選茶房和紅茶は、茶審査鑑定技術の最高位「茶師十段」の関谷祥嗣氏監修の国産紅茶を、チョコレートとビスケットに練り込みました。
香り高い紅茶チョコレートと紅茶茶葉入りの風味豊かなダイジェスティブビスケットを組み合わせた上品な味わいの商品です。
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