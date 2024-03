25卒就活生限定キャンペーン第2弾！リクルートスーツ無料レンタルサービス「カリクル」

就活生向けリクルートスーツ無料レンタルサービス「カリクル」は、25卒限定のキャンペーン第2弾を2024年4月1日(月)より開始します。

レディースの「パンツスタイル」もレンタル対象となり、学生が好きな就活スタイルを選択できようになりました。

リクルートスーツ無料レンタルサービス「カリクル」

■キャンペーン第2弾の概要

開催時期 :2024年4月1日(月)〜6月30日(日)

レンタル数:先着500名

対象学年 :25卒の就活生

※開催中のキャンペーン詳細は随時ホームページにて公開予定

https://caricuru.jp/cam/caricuru2025/

■キャンペーン第2弾の特徴

これまでは女性のスーツレンタルは【ジャケット・スカートの上下2点セット】でしたが、今回のキャンペーンよりパンツスタイルもレンタル対象となり、学生が好きな就活スタイルを選択できようになりました。

■レンタルまでの流れ

1. カリクル公式LINEを友達追加

2. 会員登録・本人確認電話

3. ご希望のレンタル店舗・日時を選択し、予約完了

4. 就活が終わるまで無料レンタル ※延長料金なし

※スーツ返却時にお得に購入することも可能です

※詳しい流れはホームページを確認してください

https://caricuru.jp/

▼レンタルできるスーツのサイズ

https://caricuru.jp/cam/caricuru2025/#size

