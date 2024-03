濃厚な宇治抹茶がダブルで香る！ブルボン「贅沢ルマンド宇治抹茶」

ブルボンは、濃厚な宇治抹茶がクレープ生地とクリームのダブルで香るルマンド「贅沢ルマンド宇治抹茶」を2024年4月2日(火)に新発売します。

ブルボン「贅沢ルマンド宇治抹茶」

商品名 :贅沢ルマンド宇治抹茶

内容量 :9本

発売日 :2024年4月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

「贅沢ルマンド宇治抹茶」は、丸久小山園の京都府産宇治一番茶を贅沢に使用し、宇治抹茶を練り込んで焼きあげたクレープ生地を、旨味や苦み、甘さのバランスを追求した濃厚な抹茶クリームで包みました。

抹茶香料不使用で一番茶がもつ旨味や甘さ、豊かな香りを楽しめます。

幾重にもていねいに折り重ね、サクッとした食感のクレープ生地で抹茶づくしの贅沢なルマンドを堪能できます。

