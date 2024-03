ポスターやフォトスポットパネルを掲示！桜ミク×弘前・函館『ひろはこ春の観光キャンペーン』

2024年4月13日から2024年5月31日まで、初音ミク派生キャラクターであり、弘前さくらまつり公式応援キャラクターでもある「桜ミク」と連携した春の観光キャンペーンを弘前市と函館市で展開します。

桜ミク×弘前・函館『ひろはこ春の観光キャンペーン』

「ひろはこ春の観光キャンペーン」メインビジュアル(左:弘前城天守と枝垂れ桜、右:箱館奉行所) Art by iXima (C) CFM

■「桜ミク×ひろはこ」コラボ特設ページ

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=hirohako

桜ミクコラボ「ひろはこ春の観光キャンペーン」ポスターの掲示

掲示期間:2024年3月11日〜2024年5月31日

掲示場所:両市関係施設、観光施設、宿泊施設、商店街他

桜ミクフォトスポットパネルの設置

デフォルメイラストを使用した写真撮影用のパネルを市内主要施設に設置します。

設置期間:2024年4月13日〜2024年5月31日

設置場所:(弘前市)弘前公園西濠ボート乗り場付近、津軽藩ねぷた村、

弘前公園追手門、弘前公園北門

(函館市)市民の森ビジターセンター、五稜郭タワー、JR函館駅、函館空港

ひろはこ春の観光キャンペーンテーマソングの放送とMVの公開

YouTubeや観光施設で放送する他、TV、ラジオ等のメディアで公開します。

公開日 :2024年3月27日 ※4月13日から両市観光施設等で放送

テーマソング:ひろがる世界へはこぶ風(作詞・作曲/一二三)

桜ミク音声での歓迎アナウンス制作と観光施設での放送

約90秒間の歓迎アナウンスを観光施設等で放送します。

公開日 :2024年4月13日〜2024年5月31日

公開場所:両市観光施設等

ウェブARで「桜ミク」と写真撮影・SNSキャンペーンの実施

指定する観光施設においてスマートフォン等で二次元バーコードを読み取ると、ウェブARでスポット毎に異なるイラストの桜ミクが画面に登場し写真撮影ができます。

また、撮影写真のSNS投稿キャンペーンを実施します。

開催期間 :2024年4月13日〜2024年5月31日

ポイント場所:(弘前市)(1)弘前公園(東側、天守含む)、(2)弘前公園(西濠側)

(3)追手門広場と付近の濠の一部、(4)津軽藩ねぷた村、

(5)りんご公園、(6)藤田記念庭園、(7)旧弘前偕行社、

(8)旧制弘前高校外国人教師館(弘大カフェ)、

(9)弘前昇天教会・中央弘前駅・まちなか情報センター

(函館市)(1)箱館奉行所、(2)市立函館博物館、(3)函館市中央図書館、

(4)函館公園こどものくに、(5)五稜郭タワー、

(6)市民の森ビジターセンター、(7)金森赤レンガ倉庫、

(8)函館山ロープウェイ、(9)湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」

「桜ミクパズルコレクション」開催

スマートフォン等を使用して、指定した観光スポット(各市4か所ずつ)で二次元バーコードを読み取ると、パズル型キーホルダーの引き換えができます。

4か所全てのキーホルダーを集めるとひとつの絵柄になる桜ミクパズルコレクションを実施します。

(数量限定)

開催期間 :2024年4月13日〜2024年5月31日

ポイント場所:(弘前市)弘前市立観光館、りんご公園、まちなか情報センター、

弘前市観光案内所

(函館市)金森赤レンガ倉庫、五稜郭タワー、市立函館博物館、

市民の森ビジターセンター

上記のほか、民間事業者等によるコラボグッズ・コラボ企画・コラボ商品の展開も予定しています。

弘前市「藤田記念庭園和館と染井吉野」を背景にした弘前ビジュアル Art by 二反田こな (C) CFM

弘前市「関山のトンネル」を背景にした弘前ビジュアル Art by ちょん* (C) CFM

函館市「五稜郭公園」を背景にした函館ビジュアル Art by ゆゆはる (C) CFM

函館市「函館公園の夜桜」を背景にした函館ビジュアル Art by メレ (C) CFM

弘前デフォルメ「下川原焼の鳩笛」「岩木山」「ボート」 Art by 界さけ (C) CFM

函館デフォルメ「五稜郭跡」「ソフトクリーム」「こどものくに」 Art by 界さけ (C) CFM

