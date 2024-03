一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会(略称:JDSA)は、2023年10月に景品表示法が改正され、ステルスマーケティングに関する規制が加わったことを受けて、宅配水業界における広告表示ガイドラインを改訂しました。

このガイドラインは、消費者の保護、協会員の信用の適正化、宅配水業界の健全な発展を図るために、広告の表示、方法、遵守すべき事項などを定めています。

日本宅配水&サーバー協会 広告表示ガイドライン改訂

■ステマ規制の項目を追加

2023年10月に景品表示法が改正され、ステルスマーケティングに関する規制が加わったことを受けて、以下の項目が加えられました。

7) 宅配水事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であるにもかかわらず、一般消費者が事業者の表示であることを分からない広告(ステルスマーケティング類)は行わない。

(5. 適正広告・表示の内容について 箇所に追加)

今回のガイドライン改訂は、市場環境、法令、運用等の変化に対応するために行われたものであり、適時改訂を行うことで広告表示の適正化を図る方針です。

JDSAは、消費者及び業界にとって良好な環境を確保するために、引き続き対応を続けていきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ステマ規制を追加!日本宅配水&サーバー協会 広告表示ガイドライン改訂 appeared first on Dtimes.