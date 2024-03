ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、完全に光を遮らないので視界が暗くなりにくい『塔の上のラプンツェル』と『アナと雪の女王』デザインの「折りたたみビニール傘」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー『塔の上のラプンツェル/アナと雪の女王』折りたたみビニール傘

© Disney

価格:各2,990円(税込)

傘骨長さ:約55cm

全長:約24.5cm(伸長時約57.5cm)

重さ:約210g

直径:約96cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

かわいいビニール傘が、持ち運びも便利な折り畳みになって登場!

ビニール傘なので完全に光を遮らず、視界が暗くなりにくいのがポイントです。

また内側からも外側からディズニー作品の世界観を満喫でき、半透明なアートがまるでステンドグラスのように美しい仕上がり☆

傘を開くとキャラクターの世界観にどっぷりと浸れます。

デザインは「ラプンツェル」と『アナと雪の女王』の2種類がラインナップ。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインの折りたたみビニール傘。

傘いっぱいにカラフルなお花があしらわれ、華やかな雰囲気!

お花に囲まれた「ラプンツェル」の姿がかわいさ満点です。

「ラプンツェル」の隣には、お友だち「パスカル」の姿も☆

アートは水彩風タッチでふんわりと表現されています。

アナと雪の女王

『アナと雪の女王』の折りたたみビニール傘。

水色が基調でとっても爽やか☆

一面には雪の結晶がデザインされ、「アナ」「エルサ」「オラフ」の総柄になっています。

「アナ」たちはシルエットになっているのも素敵!

シルエットデザインなので大人っぽく持つことができます。

それぞれこだわりの印刷手法で、グラデーションを繊細に表現されています。

素材をエンボス加工することで折りたたんでもはりつかない仕様に。

折りたたみなので持ち運びしやすく、バッグの中に入れておけるのもうれしいポイントです。

雨の日にうっとりとするアートが楽しめ、折りたたみなのがとっても便利な傘。

完全に光を遮らないので視界が暗くなりにくい「折りたたみビニール傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

