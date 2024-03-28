エクアドル刑務所で囚人暴動、当局が鎮圧
【AFP＝時事】エクアドル南西部グアヤキル（Guayaquil）の刑務所で27日夜、囚人による暴動が発生した。当局が対応に当たり、ダニエル・ノボア（Daniel Noboa）大統領は鎮圧したと発表した。
ノボア氏はX（旧ツイッター）で、治安部隊が「即時、大規模動員」された結果、「反乱は激化する前に制圧された」と述べた。
矯正当局SNAIはXで、一部囚人グループによって「内部反乱」が始まったと説明していた。
AFP取材陣は、刑務所内からの銃撃音を耳にした。
同刑務所では1月7日、最大の犯罪組織「ロス・チョネロス（Los Choneros）」のリーダー、ホセ・アドルフォ・マシアス（Jose Adolfo Macias）容疑者が脱獄。ノボア氏は非常事態宣言を発令した上でギャングに対する「戦争状態」を宣言し、治安部隊2万人超を配備していた。
【翻訳編集】AFPBB News
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ノボア氏はX（旧ツイッター）で、治安部隊が「即時、大規模動員」された結果、「反乱は激化する前に制圧された」と述べた。
矯正当局SNAIはXで、一部囚人グループによって「内部反乱」が始まったと説明していた。
同刑務所では1月7日、最大の犯罪組織「ロス・チョネロス（Los Choneros）」のリーダー、ホセ・アドルフォ・マシアス（Jose Adolfo Macias）容疑者が脱獄。ノボア氏は非常事態宣言を発令した上でギャングに対する「戦争状態」を宣言し、治安部隊2万人超を配備していた。
【翻訳編集】AFPBB News
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