「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜April 2024〜」4/10(水)まで開催!!「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」が初セール!!

ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、スクウェア・エニックスの人気ダウンロード版タイトルがお得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜April 2024〜」が開催中だ。

本セールでは、「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」「Sa・Ga COLLECTION」など、ニンテンドーe ショップ、PlayStation Storeにて販売中のダウンロード版タイトルがお得に購入可能だ。



期間は2024年4月10日(水) まで。ぜひこの機会にスクウェア・エニックスの気になるゲームを購入し、プレイしてみてはいかがだろうか。





全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。

【セール情報】

<セール期間>

2024年3月28日(木) 〜 4月10日(水)まで

※タイトルによりセール開始日・終了日が異なる。

※購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で購入。

※セール価格は各ストア上にて直接確認。

以下、本セール対象タイトルを一部ピックアップ。

■「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch

20%OFF! ★初セール!

(C) 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.





■「ロマンシング サガ 2」

PlayStation4 / Nintendo Switch

70%OFF!

Nintendo Switch:2024年3月28日(木) 〜 4月10日(水) まで

(C) 1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI



■「サガ フロンティア リマスター」

PlayStation4 / Nintendo Switch

50%OFF!

Nintendo Switch:2024年3月28日(木) 〜 4月10日(水)まで

(C) SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI





■「Sa・Ga COLLECTION」

Nintendo Switch

50%OFF!

2024年3月28日(木) 〜 4月10日(水) まで

(C) SQUARE ENIX



この他にも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。

全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。





▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0327SALE/

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムが随時更新中。

セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいるならこちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/

